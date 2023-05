“Sono un medico e vi spiego perché Re Carlo III ha le dita ‘a salsiccia’ | tutti i britannici vogliono saperlo” | così il Daily Mail il giorno dell’Incoronazione

(Di sabato 6 maggio 2023) I tabloidtornano sulle mani di ReIII, in particolare modo lo fa ilche ha sentito il parere il dottor GP Chun Tang, direttoredel Pall Mall Medical a Manchester sulle mani del monarca sianogonfie. “Cidiverse cause per cui una persona può avere le‘a– ha spiegato il– può essere un’infiammazione causata da artrite, infezioni batteriche multiple o persino tubercolosi. Non solo: si può trattare di una reazione allergica, di effetti collaterali dell’assunzione di alcune categorie di farmaci o di malattie autoimmuni”. ReIII, racconta il, è il primo a scherzare ...

Difficile anche parlare con un, cilunghissime attese per sapere qualcosa riguardo la propria condizione di salute: capisco le difficoltà, ma la situazione è davvero spiacevole'. Paziente ...L'altro è filosofico: "Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che. Me l'ha spiegato bene ilche mi segue, un genio. Gli organismi monocellulari non hanno neoplasie; ma non scrivono ...'Questo tipo di sorveglianza va però eventualmente consigliata dalsulla base del rischio ... Il tumore del rene è generalmente asintomatico se non in fase avanzata e i sintomi classicitre: ...

Le aggressioni ai medici sono anche l'espressione di una profonda ... Quotidiano Sanità

Roma, 6 mag. (askanews) - Sono circa un centinaio le persone sbarcate fino a venerdì sera dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di MSF.Depressi, stressati e in perenne carenza di sonno per orari di lavoro che vanno ben oltre il lecito, carichi di lavoro impossibili da gestire. Il tutto aggravato da mancanza di riconoscimento del valo ...