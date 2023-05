Sondaggi | quel dato che premia Meloni e penalizza Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Arrivano ancora notizie positive per il governo di Giorgiae per la coalizione di centrodestra. Come rivelato daiProger Index, per la trasmissione PiazzaPulita condotta da Corrado Formigli, il consenso per l’esecutivo della leader di Fratelli d’Italia non sembra calare. E anzi, la fiducia degli italiani nei cofronti del Presidente del Consiglio rimane stabile ormai da ottobre. Un fenomeno “anomalo” rispetto ai premier precedenti, come pure sottolineato dallo stesso conduttore del programma televisivo. Ma partiamo dalle percentuali dei partiti. Fratelli d’Italia sale di uno 0,1 attestandosi al 29,1 per cento, ben 8 punti percentuali in più rispetto al Partito Democratico, che stanzia invece al 20,8 per cento. Al terzo posto rimane saldamente il Movimento 5 Stelle (15,6 per cento), per poi arrivare a Lega, Forza Italia e Azione, ...