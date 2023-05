Sole protagonista del weekend | poi torna il maltempo | il meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 maggio 2023) Le previsioni fino a lunedì 8 maggio Temperature come ad agosto nel primo verodie caldo della primavera che, tuttavia, potrebbe essere anche l’ultimo di maggio. Come spiega Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, da lunedì infatti le temperature torneranno a scendere e le piogge bagneranno gran parte dell’Italia per più giorni, forse addirittura fino ed oltre il 20-25 maggio. Una notizia non molto positiva che però ha bisogno di ulteriori conferme. Intanto, nelle prossime ore, l’anticiclone africano raggiungerà la nostra penisola e porterà i primi caldi estivi diffusi: 30°C in Sardegna, 29°C a Bolzano, 28°C a Pavia e 27°C a Milano tanto per citare alcune città. Ilsarà comunqueincontrastato ovunque fino a domani, poi da domenica cambierà ...