SOCIAL CALCIO – Infortunio Leao | tra i tifosi del Milan spunta una voce | «Con l’Inter ci pensa De Ketelaere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023)– Idelreagiscono all’rimediato dacontro la Lazio: la sua presenza per la Champions è in dubbio Ansia in casaper capire le condizioni di Rafael, costretto ad uscire ad inizio primo tempo del match contro la Lazio per. Sensazioni non positive le prime per il portoghese, che ora è in dubbio per l’euroderby di Champions di mercoledì sera. Io non voglio un derby senza— Joseph (@Jos gladiator) May 6, 2023 Ho bisogno di sapere che hasto per avere un attacco di panico— gregor (@booscem1) May 6, 2023 Se non ci saràio sogno già il gol decisivo di CDK…le cose non succedono mai per caso!!!!— ...