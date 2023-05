Sky Sport | Serie A 2022 23 33a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 6 - 7 - 8 Maggio 2023

(Di sabato 6 maggio 2023) Da sabato 6, a lunedì 8 aprile, appuntamento con la trentaquattresimadella stagionedellaA TIM. Sabato, dalle 20.45, appuntamento con Cremonese-Spezia su SkyCalcio, Sky251 e in streaming su NOW. Domenica, alle 12.30, tocca a Atalanta-Juventus su SkyUno, SkyCalcio, Sky251, Sky...

Ospite del programma 'Cinque Minuti' condotto da Bruno Vespa su Rai 1, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ribadito la sua intenzione di non volersi privare di Victor Osimhen : ' ...vedi anche Scudetto Napoli, zolle Dacia Arena di Udine in vendita su Ebay a 700 FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiScudetto Napoli, la notizia su siti e giornali di tutto il mondo. ...La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 maggio alle ore 14:00 ; la diretta televisiva sarà affidata a, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now . SITO SERIE B RISULTATI E ...

Playoff NBA su Sky Sport: le semifinali di conference dal 6 al 9 maggio Sportando

La sfida tra Milan e Lazio si gioca sabato 6 maggio alle 15.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...Leggi su Sky Sport l'articolo Napoli, De Laurentiis: 'Non vendo Osimhen. Spalletti resta, voglio aprire ciclo con lui' ...