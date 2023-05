Sindacati in piazza a Bologna per una nuova stagione di lavoro | prossimi appuntamenti a Milano e Napoli

(Di sabato 6 maggio 2023)inper affrontare la tematica delcon il fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein.inper unadiSabato 6 maggio, aè andata in scena la prima della tre manifestazioni indette da Cgil, Cisl, Uil “Per unadele dei diritti”. La mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil intende sostenere le richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL e dalle Categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento ...

Schlein: 'Decreto insufficiente e non strutturale' Arrivata in Piazza Maggiore nel corso della manifestazione, la leader del Pd Elly Schlein ha parlato del decreto lavoro approvato il 1 maggio. La manifestazione è organizzata dai sindacati confederali in protesta contro le politiche sul lavoro e sociali del governo guidato da Giorgia Meloni. Piene sia Piazza Maggiore che Piazza del Nettuno.

