Silo | la serie distopica di Apple TV+ per gli amanti della fantascienza

(Di sabato 6 maggio 2023) In un futuro distopico e post apocalittico si intrecciano le storie di, la nuovatv diora disponibile suTv+. Dal 5 maggio i primi due episodi sono visibili sulla piattaforma di streaming, che lancerà i restanti 8 (per un totale di 10 puntate) a cadenza settimanale fino al 30 giugno. La storia disi basa su una trilogia di romanzi distopici scritti da Hugh Howey: Wool, Shift e Dust. Le vicende che animano latv si svolgono in unin cui vivono tutti i 10 mila superstiti di una terribile e misteriosa catastrofe. Il solo legame che essi hanno col mondo esterno è un grosso monitor, collegato con una telecamera, in cui vedono cosa succede all’esterno del. Gli abitanti delhanno due ...

... invece di chiedere tutto in una sola volta, ci serviremo di unadi domande in modo da ... Articoli più lettidimostra che la migliore fantascienza è quella che mette in guardia dal presente ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Per i fan della fantascienza è arrivata, una nuovatv disponibile dal 5 Maggio su Apple TV+ ambientata in un futuro distopico molto cupo poiché il mondo è diventato inabitabile e migliaia di vicili vivono nel sottosuolo in un ..., stagione 1: la recensione dei 10 episodi dellafanta - mystery (su Apple Tv+) 05/05/2023 recensionetvdi Gioia Majuna L'austera Rebecca Ferguson è al centro dell'adattamento ...

Silo, la migliore fantascienza è quella che mette in guardia dal presente WIRED Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Silo, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv distopica ispirata ai libri di Howley ...Silo serie tv Apple tv+ la recensione della prima stagione della serie tv ambientata in un desolante futuro apocalittico ...