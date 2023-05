Silenzio e libertà contro i piaceri della compagnia Ecco le attitudini dei 12 segni

Leggi su iodonna

«Voglio restare sola» diceva Greta Garbo confermando che la solitudine, intesa come autonomia, per il segnoVergine è la condizione per stare bene al mondo. Non è da tutti. Carta celeste da "Atlas Coelestis seu Harmonia Macrocosmica" (1660 ) di Andreas Cellarius (foto Alamy / Ipa). «C'è bisogno di uno sguardo nuovo per ripristinare il senso e l'importanzapropria vita» scrive James Hillman. E lo sguardo diverso arriva dalla consapevolezza che uno stato d'animo varia in base alla personalità. Così è per la solitudine. Il Capricorno da sempre basta a se stesso, mentre per l'Acquario la solitudine è intesa come necessaria indipendenza.