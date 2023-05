Sienna Weir | finalista di Miss Universo 2022 | muore a 23 anni dopo la caduta dal cavallo

(Di sabato 6 maggio 2023)diUniversee modella di moda, è morta pochi giorniun tragico incidente a. La bionda statuaria è deceduta giovedì, come riportato da News.au. Aveva 23...

, finalista di Miss Universe 2022 e modella di moda, è morta pochi giorni dopo un tragico incidente a cavallo. La bionda statuaria è deceduta giovedì, come riportato da News.au. Aveva 23 ...E' morta la finalista australiana di Miss Universo 2022,, deceduta a causa di una brutta caduta da cavallo. Sui social sono comparsi molti messaggi di cordoglio per la giovanissima. La giovane modella di 23 anni è caduta lo scorso al Windsor ...E' morta la finalista australiana di Miss Universo 2022,, deceduta a causa di una brutta caduta da cavallo. Sui social sono comparsi molti messaggi di cordoglio per la giovanissima. La giovane modella di 23 anni è caduta lo scorso al Windsor ...

Sienna Weir, la finalista di Miss Universo muore a 23 anni. Il fidanzato: «Il nostro era più che amore» ilmessaggero.it

Sienna Weir , finalista di Miss Universe 2022 e modella di moda, è morta pochi giorni dopo un tragico incidente a cavallo. La bionda statuaria è deceduta ...«Ci siamo amati con un amore che era più che amore», scrive sui social Tom Bull, il fidanzato. E insieme con lui la piangono gli amici: «Eri un vero angelo, sarai per ...