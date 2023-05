Sicurezza nazionale e protezione delle infrastrutture critiche La lezione di Setola

(Di sabato 6 maggio 2023) Robertoha iniziato introducendo il concetto di, definendole come “quell’insieme di elementi fisici, tangibili e non tangibili, fisici e cyber, persone e organizzazioni che sono fondamentali per l’erogazione di servizi essenziali alla popolazione”. Inoltre, ha puntualizzato come “l’individuazione di un’infrastruttura critica derivi dalla sua funzione e, quindi, dall’aver identificato quali sono i servizi essenziali alla popolazione.” Una prima definizione di infrastruttura critica risale al 1998 ed è stata individuata negli Stati Uniti dall’allora Presidente degli Stati Uniti Clinton, precursore dell’importanza di tale ambito. Il docente ha proseguito fornendo la definizione proposta dal Gruppo di Lavoro sulla...

A porsi una domanda su queste anomalie era la stessa Ansfisa, l'Agenziaper ladelle ferrovie , che aveva fatto sapere che avrebbe fatto un sopralluogo a Firenze "per verificare ...... ma non basta ora servono davvero risorse per compensare da subito chi ha subito danni, ma soprattutto un pianoper mettere inle tante fragilità di questa nostra Italia".La dichiarazione arriva da parte del consigliere Usa per la, Jake Sullivan , durante un discorso al think tank Washigton Institute riportato dal Jerusalem Post . Abbonati per ...

Spazio, Lockheed Martin investe sulla sicurezza nazionale SpacEconomy360

La dichiarazione del consigliere degli Stati Uniti per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, durante un discorso al Washington Institute ...Secondo la norma, in città diventano standard i 30 km/h (in tutte le strade classificate dai Comuni come di quartiere, interzonali e locali), con l'eccezione solo degli assi di scorrimento veloce a 50 ...