“Siamo capri espiatori” La difesa dei figli di El Chapo

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Non produciamo fentanyl, scrivono ai media idi ‘El’ In una lettera, i fratelli dicono che non producono la droga, né danno da mangiare le loro vittime alle tigri. Entrambe le accuse fatte dai pm statunitensi per la loro estradizione. “vittime di persecuzioni ediventati”, sostengono i rampolli del, noti come “Los Chapitos”, che hanno divulgato la lettera tramite i media. Oltre a descriversi innocenti denunciano pure chi trae profitto dal nome del padre nella produzione di capi di abbigliamento, bevande alcoliche e i cosiddetti narco-corridos, ballate che cantano le “gesta” del. “I benefici sono incalcolabili per le persone e le aziende che oggi usano il nostro nome!”, hanno scritto i fratelli, ...