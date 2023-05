Si chiama litio il nuovo oro delle miniere

Leggi su velvetmag

(Di sabato 6 maggio 2023) Secondo le più recenti ricerche di mercato la produzione dinel mondo triplicherà entro un paio d’anni. Questo metallo, il più leggero di tutti, è tenero, duttile e malleabile. Di color grigio argenteo, è il terzo elemento della tavola periodica e, per la sua elevata reattività, in natura non lo si trova allo stato elementare. A contatto con l’aria e l’umidità si ossida molto facilmente: diventa più scuro. È un signore felpato e sfuggente il lito; sinuoso abbastanza da apparire delicato. Eppure è unamaterie prime oggi più importanti sulla Terra. Scoperto nel 1817 dal chimico svedese Johan August Arfwedson, lo si utilizza in vari campi: le batterie ricaricabili, per l’alimentazione di dispositivi come cellulari, tablet, notebook, e per le auto elettriche o ibride. Non solo. Ilè importante anche a livello ...