(Di sabato 6 maggio 2023) Laka Aki, autrice di Nuvole a Nordovest, Il mondo di Ran e Tabi, è stata ospite d'onore dell'ultima edizione del. In uno specialeabbiamo avuto la possibilità di ammirarla al lavoro e scoprire suggestioni e curiosità sulle sue meravigliose opere. Nel variegato panorama, che sta raccogliendo sempre più appassionati ed estimatori, c'è un'autrice che ha saputo conquistarsi uno spazio speciale nel cuore dei lettori grazie alle sue opere, fatte di realismo magico, personaggi indimenticabili eesotici meravigliosamente tratteggiati. Stiamo parlando di Aki, autrice di Il mondo di Ran, Nuvole a Nordovest e dell'ultimo, in ordine di pubblicazione, Tabi - The Journey of life. Grazie alla collaborazione con J-Pop, che cura le ...

Nel variegato panorama, che sta raccogliendo sempre più appassionati ed estimatori, c'è un'autrice che ha saputo ...2023 abbiamo potuto incontrare la sensei e assistere a uno specialein ...Pazienzacon Miki Yoshikawa e Mirka Andolfo Le star del fumetto Miki Yoshikawa e Mirka ... la forza e il coraggio di Ranking Of Kings Un incontro, secondo della serie di panel a tema "e ......00 Paesaggi e mondi magici di Aki Irie "" Sabato 29 aprile presso Sala Pazienza ore 15:00 ...00 DanDaDan, il battledel futuro " Lunedì 1 maggio presso Sala Hiroba ore 16:00

Showcase manga di Aki Irie al Comicon 2023: La regina dei paesaggi Movieplayer

La mangaka Aki Irie, autrice di Nuvole a Nordovest, Il mondo di Ran e Tabi, è stata ospite d'onore dell'ultima edizione del Comicon. In uno speciale showcase abbiamo avuto la possibilità di ammirarla ...To celebrate Free Comic Book Day, gamers can get their hands on an exclusive Animal Crossing: New Horizons manga for free, among other freebies.