Serve collaborazione Migranti | l' Europa richiama Parigi

(Di sabato 6 maggio 2023) La Francia prova a metterci un toppa. E lo fa con la premier francese, Elisabeth Borne, che è intervenuta sulle recenti tensioni diplomatiche tra Roma einnescate dai commenti del ministro francese dell'Interno, Gerald Darmanin, sull'incapacità del governo italiano di gestire l'immigrazione. «Vorrei ribadire che l'Italia è un partner essenziale della Francia - ha spiegato parlando ai giornalisti francesi - che il nostro rapporto si basa sul rispetto reciproco, e che favoriremo la consultazione e un dialogo pacifico per continuare a lavorare insieme». Ma, per il momento l'Italia non ha intenzione di avviare un dialogo se prima danon arrivano scuse ufficiali. Un concetto ribadito ieri dal ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Ci saranno degli atti riparatori, io mi auguro che la Francia deciderà chi dovrà farlo e che prendano ...

È un atto di giustizia che non toglie nulla al volontariato, ma il volontariatoad altro, non ... con le quali è sempre attiva unaproficua interistituzionale.' E l'arricchimento ...... incon l'Università di Catania - Dipartimento di Economia e Impresa che si è svolto ... Mache le persone vengano trattate come persone, non come macchine. È nostro interesse avere ......reali promotori di questa rivoluzione MODERA Marco Colognese REPORTER Thea Papa In...un cambio di rotta. Parlarne è la prima manovra. Bisogna però fare in fretta, prima che la ...

Quantum Computing: serve collaborazione pubblico-privato Bitmat

ROMA - "Per colmare i divari esistenti nei servizi sociali e alla persona serve maggiore collaborazione tra Pubblica amministrazione e Terzo settore. La ...