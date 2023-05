Serie B 2022 2023 | il Palermo aggancia i playoff | Spal piegata 2-1 al Barbera

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilbatte 2-1 lanel match del Renzovalevole per la trentaseiesima giornata del campionato di, decidono l’autogol di Biagio Meccariello e la rete di Matteo Brunori. I rosanero, dopo una lunga fase di studio, alzano il ritmo e con un pizzico di fortuna passano in vantaggio al 29? grazie all’autorete del difensore avversario. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per gli ospiti, che i padroni di casa raddoppiano al 33? con il solito Brunori. Nella ripresa gli emiliani provano a riaprire la gara e al 66? ci riescono con la marcatura di Marco Varnier su assist di Fetfatzids, ma questo non cambia l’esito dell’incontro. Ilvince e porta a casa tre punti preziosi, che lo proiettano in piena zonaa 48 ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata di/23: moviola Roma - Inter (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Ancora un passo falso al Meazza per Maurizio Sarri: nonostante l'uscita di Leao per infortunio, Bennacer e Theo Hernandez rilanciano le ambizioni di Stefano Pioli per un posto in Champions ...... dove vedere Roma - Inter La Roma di José Mourinho ospita l'Inter di Simone Inzaghi nell'anticipo della 34ª giornata della/2023. I giallorossi sono scivolati al 7° posto in classifica ...