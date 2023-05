Serie A | trentaquattresima giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Un verdetto, il più importante, si è ufficializzato nel turno infrasettimanale con il Napoli che è diventa campione d’Italia succedendo al Milan. Gli altri obiettivi, invece, restano saldamente aperti e questadiA potrebbe spingere le protagoniste verso la gloria o la depressione sportiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere con il, le date e latelevisiva di questa quartultima tornata.A,: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle sfide (Credit foto – pagina Facebook SSC Napoli)Sfida tra Roma e Milano per la Champions League: la Lazio farà visita al Milan, mentre l’Inter andrà all’Olimpico per sfidare quel che resta della Roma in un sabato che culminerà con la ...