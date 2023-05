Serie A – Milan-Lazio | Rapuano in controllo | LIVE NEWS

Non è certo una buona notizia per il, e non solo per la gara in corso contro la Lazio : tra pochi giorni in calendario c'è il derby di Champions League con l' Inter e le condizioni di Leao ...ANSIA- Ilè in ansia, preoccupazione massima per le condizioni di uno dei giocatori ... ma non c'è da dimenticare il finale di stagione inA con l'obiettivo di entrare tra le prime ...Commenta per primo- Lazio (calcio d'inizio ore 15) apre la 34ª giornata diA: arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini, su Calciomercato.com gli episodi da moviola .- LAZIO h. 15.00 ...

L'attaccante rossonero, dopo uno sprint dei suoi, si ferma lamentando un dolore che non gli permette di continuare il match: al suo posto in campo entra Saelemaekers ...18' GOOOOOLLLLLL!!! BENNACERRRRRR!!! L'algerino ruba palla al limite dell'area a Marcos Antonio, uno-due con Giroud e sinistro all'angolino. 17' Combinazione sulla ...