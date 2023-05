Serie A | La festa per lo scudetto è stata tremenda | anche i sismografi a Napoli hanno registrato i festeggiamenti!!

(Di sabato 6 maggio 2023) 2023-05-06 14:26:41 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lalla città disi è rivolto a celebrare la loro vittoria nel campionato di calcio italianodopo 33 anni, al punto che iregistrarono l’esaltazione dei tifosi durante la partita e dopo la. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha pubblicato un rapporto che mostra come le stagioni della Rete Sismica Nazionale“chiaramente” notato il clamore dei fansoprattutto grazie a un sismografo situato a circa 2 chilometri dallo stadio Diego Armando Maradona. Questa ètutta ladelcon i suoi tifosi: la ‘rúa’ èsospesa per motivi di ...

... la B potrebbe passare da incubo a sogno, dato che la Samp si vedrebbe costretta a ripartire dallaD. Il calcio genovese, insomma, ha due facce in questo finale di stagione: i genoani in......di Alberto Gilardino che poco fa ha conquistato aritmeticamente la promozione in massimaa ... Può partire ufficialmente la. La straordinaria promozione del Grifone nasce tutta dall'...- - > Leggi Anche Napoli in, ecco i vip scatenati per lo scudetto 'Ora ci siamo - promette De ... ma ci basterebbe anche solo la promozione nellaA delle reti ferroviarie italiane'. 'I ...

Il Genoa torna in Serie A dopo una sola stagione nel purgatorio della Serie A. Con la vittoria ottenuta oggi contro l'Ascoli, e il concomitante pareggio del Bari contro il Modena, la squadra di Albert ...