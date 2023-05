Serie A | 34ª giornata | diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) InA non si gioca più per lo scudetto, dopo la festa del Napoli iniziata giovedì sera, ma per la Champions League sì e ci sono tre scontri diretti clamorosi nella quintultima: oggi Milan-Lazio e Roma-Inter, domani Atalanta-Juventus. Ossia tutte le squadre dal secondo al settimo posto, racchiuse in sei punti.A 2022-2023 – 34ªMilan-Lazio – sabato 6 maggio ore 15 –TV Zona(canale 214) eRoma-Inter – sabato 6 maggio ore 18 –TV Zona(canale 214) eCremonese-Spezia – sabato 6 maggio ore 20.45 –TV SkyCalcio e Sky251, ...