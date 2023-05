Sergio Perez conquista la pole nel Gran Premio di Miami

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Nelle qualifiche ufficiali del Gp Usa alo spagnoloin Red Bull guadagna laposition per la gara di domenica. Secondo si qualifica Fernando Alonso in Aston Martin. Il ferrarista Carlos Sainz è terzo. Le qualifiche sono state interrotte in anticipo a causa del fuori pista di Charles Leclerc che è finito contro le barriere, finendo in settima posizione. La Red Bull di Max Verstappen si qualifica al nono posto. Max Verstappen domina libere e qualifiche ma a partire davanti a tutti neldi, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, sarà il compagno di squadra alla Red Bull. Colpo di scena nell'ultima manche delle qualifiche, interrotta a 1'36" dalla fine - quando ...

