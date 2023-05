Sergio Perez conquista la pole nel Gran Premio di Miami

(Di sabato 6 maggio 2023) AGI - Nelle qualifiche ufficiali del Gp Usa alo spagnoloin Red Bull guadagna laposition per la gara di domenica. Secondo si qualifica Fernando Alonso in Aston Martin. Il ferrarista Carlos Sainz è terzo. Le qualifiche sono state interrotte in anticipo a causa del fuori pista di Charles Leclerc che è finito contro le barriere, finendo in settima posizione. La Red Bull di Max Verstappen si qualifica al nono posto. Max Verstappen domina libere e qualifiche ma a partire davanti a tutti neldi, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno, sarà il compagno di squadra alla Red Bull. Colpo di scena nell'ultima manche delle qualifiche, interrotta a 1'36" dalla fine - quando ...

...farà un giro della Nordschleife con la Red Bull Come si guida una Formula 1 in fuoristrada Chiedilo a Ricciardo SFIDA CONNon che Daniel pensi davvero di soffiare il sedile a( ...Tuttavia, l'attuale compagno di squadra di Max Verstappen,(che come Ricciardo ha 33 anni) ha già un contratto per il 2024 ed è solo a pochi punti di distacco dal leader del Mondiale. ...Discorso analogo si può fare per la conquista del titolo Piloti, ridotto ormai ad un derby tra Max Verstappen e. Il 'rischio' di un en - plein Il 'rischio' però è che in questo 2023 si ...

La vittoria di Miami riscrive la classifica dei piloti della scuderia austriaca con più vittorie nel Circus. L’olandese eguaglia il tedesco, quattro volte campione del mondo. Ecco chi sono gli altri p ...Il due volte Campione del Mondo ha vinto 38 GP in carriera. Al momento è a -3 successi da Senna. Tanti i record nel mirino del fuoriclasse della Red Bull.