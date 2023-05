Segatti | Giornata importante per far capire alle donne di volersi bene nonostante la malattia

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 maggio 2023) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - “È unamoltoper leche partecipano, ma anche per quelle che guardano, in quanto è utile per far comprendere loro il valore disentireanche quando sono malate. "La bellezza ritrovata" è una splendida iniziativa, che racchiude in sé un messaggio di speranza e fiducia”. Così Anna, presidente di La Forza e il Sorriso Onlus, durante “La bellezza ritrovata”, la sfilata di Civil Week organizzata da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione conL'Oréal Italia, La Roche-Posay, L'Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di Acto Lombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con leOnlus. Un evento unico e d'eccezione che ha nuovamente confermato l'impegno di L'Oréal ...