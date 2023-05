Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilha svolto unadi allenamento, in vista della gara contro la Fiorentina in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona. Di seguito il report ufficiale del club: Primo allenamento da campioni d'Italia per ilall'SSCN Konami Training Center. Dopo la conquista del tricolore al Dacia Arena, gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra è stata impegnata con esercitazioni su palle inattive e in chiusura ha svolto partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha svolto interain gruppo.