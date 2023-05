Se ho il ciclo non lavoro | ecco perché è arrivato il momento di introdurre il congedo mestruale anche in Italia

Leggi su tpi

(Di sabato 6 maggio 2023) Due giorni al mese di astensione dalretribuita, o di assenza giustificata da scuola, per le donne che soffrono di dolori lancinanti durante il: è la proposta di legge sulpresentata dalla deputata dell’Alleanza Verdi-Sinistra Elisabetta Piccolotti, prima firmataria del testo che potrebbe segnare un importante passo avanti inin tema di diritti femminili. Passo che, in Europa, ha già compiuto la Spagna: lo scorso 16 dicembre a Madrid è stata approvata una norma simile, che includevala distribuzione gratuita di prodotti per l’igienein scuole, carceri, centri sociali o enti pubblici. «La proposta nasce dalche abbiamo svolto all’interno di una rete femminista transnazionale – dice Piccolotti ...