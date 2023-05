Scudetto Napoli | stazioni Ingv hanno registrato picchi di esultanza dei tifosi

Così l'ex presidente della Roma James Pallotta si è complimentato sui social con Spalletti per la vittoria dellodel suo. 'Eri un allenatore incredibile a Roma e sono davvero ...I rossoneri si sono appena visti scucire lodal petto daldi Spalletti, i biancocelesti stanno disputando un campionato al di sopra delle aspettative e veleggiano al secondo posto in ...... musica: ecco 'lo stupore' del Festival Treccani Eventi [ 06/05/2023 ] In auto contanti e marijuana: nei guai un 22enne Cronaca [ 06/05/2023 ] Lecce, 17enne festeggia lodel suo: ...

Scudetto Napoli, Koulibaly: “Il tempo è arrivato”. Cavani: “Meritate questo e di più” La Gazzetta dello Sport

Da Ranieri e Blanc ai Gallo e Moxedano. Beto, Stojak, Corbelli. Zeman esonerato da Palummella. Gaucci. Il Panionios. Napoli-Lazio 4-3. I 91 punti ...Il Napoli è campione d’Italia da giovedì. Ma Spalletti non sembra aver intenzione di rivoluzionare la formazione con la Fiorentina: Di Lorenzo e Olivera sono pronti sulle fasce, con Rrahmani e Kim ...