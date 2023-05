Scudetto Napoli | l' annuncio del sindaco Manfredi sull' evento con la squadra

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo la vittoria dellonella serata di giovedì 4 maggio, ile i suoi tifosi hanno festeggiato tra le strade del capoluogo campano e a Udine. Le celebrazioni , però, non finiscono qui. ...

Anche a New York, negli Stati Uniti, si celebra lodelCALCIO, QUOTE SERIE A: E' GIA' CACCIA ALPER IL PROSSIMONeanche il tempo di festeggiare loconquistato ieri sera a Udine, ed è già partito l'inseguimento alper la prossima stagione. ''L'anno irripetibile ...Luciano Spalletti, chi è la compagna Tamara Angeli Luciano Spalletti è entrato di diritto nella storia del calcio italiano, ma anche di quello europeo . Dopo 33 anni ha riportato lo. Un titolo che l'allenatore toscano ha dedicato alla sua famiglia, abbandonandosi alle lacrime. Ai figli e alla sua compagna, Tamara Angeli, ha espresso grande affetto. Come scrive ...

Scudetto Napoli, Koulibaly: “Il tempo è arrivato”. Cavani: “Meritate questo e di più” La Gazzetta dello Sport

"Ogni anno il Dieci Maggio c’è l’usanza, per noi a Napoli di onorare lo scudetto. Ognuno deve fare la creanza, ognuno deve avere ‘stu pensiero. Quest’anno, come a Totò nella Livella, è capitata ...L'ex bianconero percorre le strade del capoluogo campano parlando col Pibe de Oro, ricordando i successi calcistici, ma soprattutto i tratti culturali in occasione del titolo vinto dai ragazzi di Spal ...