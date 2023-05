Scudetto Napoli | da Torino | “Spalletti come Ranieri Hanno azzeccato la stagione della vita sfruttando i favori esterni di Procura e arbitri”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 6 maggio 2023) Ildiha conquistato il terzo, ma daspunta un paragone che non fa piacere ai tifosi napoletani. Unastraordinaria quella deldi Lucianoche ha coronato il sogno di vincere il terzostoria partenopea conquistando un pareggio d’oro sul campo dell’Udinese alla Dacia Arena, con il gol targato Victor Osimhen. Tanti i festeggiamenti da parte dei tifosi napoletani in tutto il mondo, ovviamente in grande stile,si aspettava. Eppure in diverse altre parti,ad esempio,visto questovintouna mera e propria fortuna se si può chiamare ...