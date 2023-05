Scudetto 2023 | Napoli campione d' Italia | il rientro della squadra in città

(Di sabato 6 maggio 2023) Il pareggio contro l'Udinese assegna loalche tornad'dopo 33 anni. Inesplode la festa: molti i feriti, una ventenne è ricoverata in ospedale dopo essere stata investita durante i festeggiamenti. Il prefetto a Sky TG24: 26enne ucciso nella notte non è legato alla festa dei tifosi

Goditi i festeggiamenti!" ha scritto James Pallotta, ex patron della Roma, su Twitter in riferimento allodel Napoli. . 5 maggioIl prefetto: "Episodio non legato ai festeggiamenti" Lo specialedi Sky La versione inglese Le foto più belle Rassegna stampa Reazioni social Il film del campionato Le pagelle di De ...5 maggio

Altro che riscatto! Sono napoletana, figlia di napoletani e, come tutti in famiglia avevamo previsto, questo scudetto è una disgrazia per Napoli. E mi fermo qui, caro Merlo.