Scrittore ultranazionalista russo Prilepin fatto saltare in aria insieme alla sua auto Fermato un uomo | “Ho agito su ordine di Kiev”

(Di sabato 6 maggio 2023) Un ordigno posizionato sotto la suaè statoinferendo gravemente lonazionalista pro-Cremlino Zakhar. L’attentato, come lo ha definito anche il ministero dell’Interno di Mosca, è avvenuto lungo un’strada in una zona isolata a 80 chilometri da Bor, nella regione di Nizhny Novgorod, e a perdere la vita è stato il suo autista. Il governo hasapere inoltre che unè statoe ha confessato di aver“su istruzione dei servizi segreti ucraini”, secondo quanto riporta il Comitato investigativo. Nelle ore precedenti, il gruppo Atesh, movimento di partigiani della Crimea che riunisce ucraini, ...

La Russia ha accusato Stati Uniti, Nato e Ucraina di aver fomentato un attacco terroristico contro loZakhar Prilepin, ferito in Russia nellesplosione della sua auto, ...A salvarsi solo per un semplice caso è stata invece la figlia dello, scesa dall'auto pochi minuti prima dell'esplosione. Una dinamica che ricorda, al contrario, quella ...A salvarsi solo per un semplice caso è stata invece la figlia dello, scesa dall'auto pochi minuti prima dell'esplosione. Una dinamica che ricorda, al contrario, quella ...

Scrittore ultranazionalista russo Prilepin fatto saltare in aria insieme alla sua auto Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) - Gravemente ferito oggi in un attentato, il 47enne Zachar Prilepin è da anni un controverso protagonista della scena letteraria nazionalista russa. Scrittore e giornalista, ha esordito in ...Un ordigno posizionato sotto la sua auto è stato fatto saltare in aria ferendo gravemente lo scrittore russo nazionalista pro-Cremlino Zakhar Prilepin. L’attentato, come lo ha definito anche il minist ...