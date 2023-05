Scrittore ultranazionalista russo Prilepin fatto saltare in aria insieme alla sua auto | ferito gravemente | morto l’autista Mosca | ‘Attentato’

(Di sabato 6 maggio 2023) Un ordigno posizionato sotto la suaè statoinferendolonazionalista pro-Cremlino Zakhar. L’attentato, come lo ha definito anche il ministero dell’Interno di, è avvenuto lungo un’strada in una zona isolata a 80 chilometri da Bor, nella regione di Nizhny Novgorod, e a perdere la vita è stato il suo autista. Il governo hasapere inoltre che un uomo è stato già fermato perché sospettato di essere l’re materiale dell’attentato, mentre il gruppo Atesh, movimento di partigiani della Crimea che riunisce ucraini, tatari e russi, secondo quanto riferisce Novaya Gazeta, ha già rivendicato l’azione. I servizi di ...

Attentato allo scrittore nazionalista russo Prilepin, ferito dall ... Agenzia ANSA

