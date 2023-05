(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnnapoletano, con precedenti e sottoposto all’obbligo di presentazione allagiudiziaria, è stato arrestatoper furto con strappo di un telefono. L’uomo è statodagli agenti, dopo un breve inseguimento, in via Pica, a Napoli. I poliziotti del Nucleo scorte sono intervenuti dopo aver sentito le urla di una: questa si era messa a rincorrere lotore, che poco prima con un gesto repentino le aveva sottratto il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... mentre si trovava all'altezza della chiesa di Sant'Anna alle Paludi, era stata avvicinata dall'uomo che, dopo averla colpita al volto, si era impossessato del suo telefonoper poi darsi ...... attirati dalle grida d'aiuto della giovane, sono prontamente intervenuti fermando un italiano di 49 anni che le aveva appena sottratto dalla borsa un telefonoe si era dato alla fuga con ...... mentre si trovava all'altezza della chiesa di Sant'Anna alle Paludi, era stata avvicinata dall'uomo che, dopo averla colpita al volto, si era impossessato del suo telefonoper poi darsi ...

Scippa un cellulare a una donna, 32enne bloccato dalla Polizia anteprima24.it

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto l’uomo che, indicando la persona che stava inseguendo, ha raccontato che quest’ ultimo dopo aver spintonato un anziano lo aveva rapinato del suo cellulare.Rapina la scorsa notte ad un passante a Palermo. Un giovane ha bloccato un uomo in via Roma e minacciandolo gli ha portato via il cellulare e i soldi che […] ...