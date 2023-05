Schifani avverte | su Autonomia mio sì non è definitivo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 maggio 2023) Il presidente della Sicilia Renatoil governo: il sì all'differenziata "non è, sia ben chiaro". Invitato a parlare ad un panel sulle riforme, durante la convention di Forza Italia a Milano,chiarisce subito: "Non mi va molto di parlare di riforme...". Piuttosto "col mio intervento vorrei dare un segnale". E il segnale è appunto sull': "Sono stato attaccato, hanno detto che avrei svenduto la Sicilia per aver detto sì, ma non è un sì, sia ben chiaro".In particolare "vanno definiti i Lep" e poi vanno assicurate le compensazioni per l'insularità: "Sono previste dalla Costituzione, ma quando vedo che il Cdm del mio governo stanzia per l'insularità solo 10 milioni si inizia male... Andiamo male, andiamo ...