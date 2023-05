Scherma | Grand Prix Spada A Cali 8 azzurri al tabellone principale

Ferraioli, Gaetani, Di Veroli, Vismara, Cimini, Paolini, Garozzo e Cuomo avanti CALI (COLOMBIA) - NelPrix di spada maschile a Cali, sono 8 gli azzurri che si sono qualificati al tabellone principale da 64 che si svolgerà nella giornata clou di domenica. La fase a gironi ha permesso di staccare ...... Nicol Foietta, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Vittoria SilettiPRIX SPADA ...Un week end (5 - 7 maggio) tutto da seguire in ottica Parigi per laazzurra con ilPrix di spada maschile e femminile a Cali con gare esclusivamente individuali, e con la doppia prova di Coppa del Mondo di fioretto. Complessivamente sono 48 gli azzurri ...

Scherma, Grand Prix Cali 2023: sono otto gli spadisti azzurri nel tabellone principale OA Sport

Ferraioli, Gaetani, Di Veroli, Vismara, Cimini, Paolini, Garozzo e Cuomo avanti CALI (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Nel Grand Prix di spada maschile a ...La Coppa del Mondo di spada fa tappa in Colombia a Cali nel primo Grand Prix che vale anche come gara di qualificazione per Parigi 2024. Nella notte sono scesi in pedana gli uomini e sono otto gli azz ...