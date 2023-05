Scherma | Coppa del Mondo fioretto femminile Plovdiv 2023 | Palumbo nona e migliore italiana

(Di sabato 6 maggio 2023) Francescaè stata lanella prova individuale di(Bulgaria), evento valevole per ladeldi. L’azzurra si è fermata a un passo dai quarti di finale, così come le compagne di squadra Martina Batini e Olga Rachele Calissi, che alla fine si sono classificate rispettivamente al 12° e 15° posto.è stata battuta dall’ungherese Pasztor e Batini dalla statunitense Kiefer, mentre nel turno precedente la spedizioneaveva perso Erica Cipressa, Martina Favaretto e Martina Sinigalia. Addirittura sconfitta nel turno da 64 Alice Volpi, numero 3 del ranking mondiale: con lei avevano lasciato la competizione ...

Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, la prima valida per la Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono 9 gli azzurri del CT Stefano Cerioni a qualificarsi al tabellone principale della gara individuale. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi erano già ammessi. Domenica la gara a squadre con Foconi, Garozzo, Marini e Macchi a caccia dei primi punti per Parigi2024 ACAPULCO (MESSICO).

Dopo il furto del pc avvenuto il 27 aprile, Bebe Vio è riuscita a consegnare la tesi di laurea, riscritta e consegnata all'ultimo.