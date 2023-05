Scherma | Coppa del Mondo 2023 | otto spadiste azzurre accedono in tabellone principale

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Il Grand Prix di spada di Cali ha vissuto una giornata dedicata completamente alle qualificazioni femminili. Sarannoleche hanno centrato l’accesso al, il medesimo risultato ottenuto ieri dagli uomini. Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio erano già certe della qualificazione per la loro posizione nel ranking mondiale. A loro si sono aggiunte subito dopo la fase a gironi Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza e Federica Isola. Nicol Foietta ha staccato il pass per la qualificazione, superando gli assalti preliminari. Eliminazione, invece, per Gaia Traditi, Sara Maria Kowalczyk, Vittoria Siletti ed Alice Clerici. Domani si terranno gli assalti delsia per la gara femminile sia per ...