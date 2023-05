Scherma | Coppa del Mondo 2023 | Kiefer vince a Plovdiv | nessuna azzurra ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Giornata no per le fiorettiste azzurre nella prova didelitaliana è riuscita ad entrare tra le migliori otto nella tappa bulgara, con la vittoria che è andata alla numero uno del, l’americana Lee, che ha sconfitto nell’ultimo atto la francese Ysaora Thibus con il punteggio di 15-11. Sul podio ci salgono anche l’altra francese Morgane Patru e l’ungherese Flora Pasztor. Come detto le italiane si sono fermate negli ottavi di, dove le migliori sono state Francesca Palumbo, Martina Batini ed Olga Rachele Calissi. Palumbo e Batini sono state sconfitte con il punteggio di 15-9 rispettivamente da Pasztor e, mentre Calissi è stata battuta per 15-7 dalla canadese Eleanor Harvey. Pasztor e ...