Scherma | Coppa del Mondo 2023 | ad Acapulco nove fiorettisti azzurri in tabellone

(Di sabato 6 maggio 2023) Inizia anche per il fioretto maschile il cammino verso Parigi 2024. La tappa dideladè subito un test molto importante, visto che nella giornata di domenica ci sarà anche la prova a squadre e proprio i risultati del quartetto sono decisivi in ottica qualificazione olimpica. Questa notte si sono svolte le qualificazioni per la prova individuale. Insarannoglipresenti. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi erano già certi di un posto nel main draw grazie al loro ranking mondiale. Edoardo Luperi ha compiuto un percorso netto nella fase a gironi (sei vittorie) staccando subito il biglietto. A lui si sono poi aggiunti Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Tommaso Martini e Giorgio Avola. Eliminati nell’ultimo turno ...