Scherma | Cdm Fioretto Ad Acapulco nove azzurri al tabellone principale

Domenica la gara a squadre con Foconi, Garozzo, Marini e Macchi a caccia dei primi punti per Parigi2024 ACAPULCO (MESSICO) - Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, la prima ...Tutto pronto per l'inizio del tabellone principale della prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile di Plovdiv , la prima valida per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Sono 11 le atlete ...Napoli . Si parte da Cali, in Colombia, ma l'obiettivo è Parigi. La squadra italiana di spada è volata in Sud America per iniziare il suo percorso alla conquista della qualificazione alle Olimpiadi. ...

Scherma: Cdm, 9 azzurri qualificati a tabellone principale della gara ... Il Tirreno

Acapulco, 6 mag. – (Adnkronos) – Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, la prima valida per la Qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono 9 gli azzurri del ct Stefano Ceri ...Domenica la gara a squadre con Foconi, Garozzo, Marini e Macchi a caccia dei primi punti per Parigi2024 ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) - Nella ...