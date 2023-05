Scatto Champions dell'Inter | Lukaku e Dimarco affondano Mourinho | scavalcato il Milan al 4° posto

Dieci minuti e Milan - Lazio ha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafael Leao è stato costretto a uscire per infortunio. Un guaio muscolare dopo unocon ...Per i rossoneri bella prestazione e speranze positive per il derby di. Con questa ... La prima possibilità del Milan con unodi Leao , poi fermato da Provedel in uscita bassa. Per il ...Il Milan rinasce in campionato ma trema per laper l'infortunio che ha messo fuorigioco ... Ergo Leao si è fatto male 8 minuti prima di fare lo, e nonostante il dolore (evidentemente ...

Il Milan batte la Lazio 2-0 ma perde Leao: scatto Champions per i rossoneri Raffaele La Russa

Giornata interessante per le squadre di Milano, si è registrato uno scatto importante verso la corsa Champions League. Dopo il successo del Milan a San Siro contro la Lazio, colpo in trasferta ...L'annuncio è arrivato dal vice allenatore della nazionale algerina Sala-Bey Habboud. Il milanista ha fatto parte dei Blues dall'Under 16 fino alll'Under 20 ...