Scappano armati a bordo di uno scooter | arrestati a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi uno, puntando la pistola contro gli agenti di polizia che li inseguono. Bloccati, uno tenta di fuggire ma viene fermato da un agente che per farlo desistere spara un colpo in aria. E’ successo la scorsa notte, a. I due, di 19 e 23 anni, napoletani, sono statiper detenzione, porto illegale di arma, esplosione di colpi di arma da fuoco, resistenza a pubblico ufficiale, e denunciati per ricettazione. I fatti risalgono alla notte scorsa quando gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, vedono duein via Volta, ognuno con adue persone, procedere a forte velocità. I conducenti, alla vista della volante, hanno accelerato la marcia ...