Tutto è successo a, la scorsa notte, in piazza delle Nazioni accanto alla stazione ferroviaria. Un racconto angosciante, quello che Sefayou ha fatto al magistrato che l'ha ascoltato appena la ...I due lavoravano assieme in un ristorante di, lui in cucina lei come cameriera. Dopo il delitto l'uomo ha chiamato il 112: 'venite a prendermi che ho ammazzato una donna ', ha detto alla ...Ma a telefonare al 112 sarebbe stato lo stesso killer, che poche ore dopo il femminicidio ha confessato prima alla polizia, dopo al magistrato di turno della Procura di. L'uomo, l'omicida, un ...

Savona, uccide la ex per un “no” sparandole alla testa e poi chiama il 112: “Venite, l’ho ammazzata” La Stampa

Un ultimo incontro, forse per cercare di appianare le discussioni che spesso accompagnano la fine di una relazione. Lui, però, Safayou Sow, 27 anni cittadino ...L’esecuzione è avvenuta verso le due della notte scorsa nei giardini di piazza delle Nazioni, vicino alla stazione ferroviaria della città. Gli agenti delle Volanti, i primi a intervenire sul posto do ...