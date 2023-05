Savona | donna uccisa con colpo di pistola alla testa

A chiamare la polizia è stato lo stesso omicida Unadi 28 anni è stata uccisa nella notte acon un colpo di pistola alla testa. L'omicidio è avvenuto nei pressi della stazione nei giardini di piazza delle Nazioni. Ad avvertire la polizia ...Unadi 28 anni è stata uccisa nella notte acon un colpo di pistola alla testa. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. A ...A denunciare l'assassinio è stato lo stesso omicida con una telefonata al 112 in cui ha raccontato di aver sparato alla. Immediato l'intervento sul posto di ambulanza e automedica, ma per la ...

Savona, donna uccisa con un colpo di pistola alla testa: un fermo TGCOM

E’ accaduto questa notte intorno alle 2 a Savona in piazza delle Nazioni a due passi dalla stazione. Qualcuno ha sparato ad una donna. Nonostante i soccorsi la donna è morta. Sconosciuta l’identità de ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...