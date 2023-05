Sarri | «Inter sta meglio del Milan! Serie A | classifica corta»

(Di sabato 6 maggio 2023) Maurizioha parlato al termine di Milan-Lazio. Queste le parole del tecnico biancoceleste in conferenza stampa SCELTE – Queste le parole di: «e Milan, chi è più forte? Difficile fare una valutazione di questo tipo su due partite diverse. L’con noi si è trovata sotto ed ha dovuto pestare violentemente sulla partita. La sensazione è che stal’, ma si tratta di due partite diverse. Il Milan magari nel secondo tempo ha pensato di più alla sfida di mercoledì in Champions League. Corsa alla Champions League, Lazio appagata? Laè cortissima, non penso che questo sia possibile, altrimenti ho una squadra di folli. Io penso che i giocatori siano consapevoli che ci sono quattro partite in cui bisogna dare ...

Pioli sceglie i ... In casa la Lazio, solito 4 - 3 - 3 per. Torna Romagnoli e fa coppia con Casale, con esterni Calabria

