Sarri e Lotito negli spogliatoi della Lazio | ' Io non l' ho visto'

(Di sabato 6 maggio 2023) MILANO - Laperde contro il Milan, la strada per la Champions è ancora lunga e tortuosa. Il 2 - 0 dei rossoneri pesa come un macigno. Zero tiri in porta, una prestazione opaca e tanta stanchezza.

Non l'ho visto. Magari è entrato mentre ero in quello dello staff non l'ho notato"., il messaggio in vista degli ultimi match. In vista delle ultime quattro gare,ha mandato un ...Al termine del match, il tecnico biancoceleste Maurizioè intervenuto a Dazn : 'L'unico ... LA VISITA DIIN SPOGLIATOIO - 'Io sinceramente non l'ho visto (sorride, ndr). Io ero nello ...A Dazn, nel post partita, Maurizioha commentato: "L'unico grande rammarico è che ci siamo trovati 2 - 0 dopo 30' senza che il match fosse iniziato. Senza tiri in porta per entrambe le squadre. ...

Calciomercato Lazio, clamoroso Sarri: ha chiesto a Lotito di bloccare una firma Lazio News 24

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida esterna persa per 2-0 contro il Milan: "Una Lazio stanca L'unico grande rammarico è trovarsi dopo 20 minuti sotto ...[themoneytizer id=”99064-6] L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta esterna contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: L’unico g ...