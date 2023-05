Sanità | la Cgil scrive a Moscati | Asl e Regione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Segretaria Generale della Fp, Licia Morsa, e il Segretario Provinciale, Pietro de Ciuceis, intervengono attraverso una nota congiunta. “È da poco stato redatto un nuovo protocollo regionale sul calcolo del fabbisogno del personale sanitario del SSR. Al centro di tutto, come sempre, vi sono una serie di calcoli e di macroaggregati che servono unicamente per creare l’algoritmo che giustifica e sancisce l’impotenza dei gestori dellapubblica nazionale, regionale e provinciale, nel dare risposte adeguate ai bisogni di prevenzione, cura e riabilitazione dei nostri cittadini. Un orizzonte in cui, grazie all’autonomia differenziata di Calderoli, non esisterà più un SSN, ma le cui regole relative al fabbisogno sono state stabilite dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Friuli-Venezia Giulia, ...