Salvione | “Ho due notizie importantissime su Kim e Spalletti”

(Di sabato 6 maggio 2023) Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online, parla del legame tra lo scudetto del Napoli e Maradona, la possibile partenza di Kim e il futuro di. Nella recente puntata di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione e trasmesso su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, alcuni estratti raccolti dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. A proposito dello scudetto conquistato dal Napoli,ha sottolineato l’importanza dell‘incrocio tra il primo tricolore partenopeo e il Mondiale argentino, sottolineando come la figura di Diego Maradona sia ancora una fonte d’ispirazione per la squadra e la città. La coincidenza tra il successo dell’Argentina e il terzo scudetto del Napoli è stata definita come ...

... è intervenuto Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un ... Una gestione di Spalletti, in questianni azzurri, fatto di efficacia e godibilità, che ha attirato le ...... programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, direttore del ... Soprattutto, riuscire a coniugare lefilosofie è un merito ed un vanto dei nostri tecnici, che ...Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station ...influenza sul futuro della panchina nerazzurra' Chi vede favorito per gli ultimi...

CDS - Salvione: "Nessuna frizione tra Spalletti e ADL, l'allenatore ... Napoli Magazine

Una connessione legata all’immagine di Maradona, ad i suoi miracoli e genialità che hanno legato due fantastiche realtà”. Ci sarà una ristampa per l’edizione del Corriere “E’ molto probabile, al fine ...“La Malnata” è stato salutato come l’esordio più dirompente di questi anni, tradotto in decine di lingue, uscito in contemporanea in quattro Paesi. L’autrice è Beatrice Salvioni, giovanissima, allieva ...