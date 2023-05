Salvini | solidarietà a Conte | “La violenza non può essere tollerata Mai”

(Di sabato 6 maggio 2023) ROMA – “a Giuseppe. Lanon può. Mai”. E’ quanto afferma il vicepremier e leader della Lega, Matteo(foto), a proposito dell’aggressione subìta ieri a Massa dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, colpito al volto da un no vax.espressa, tra gli altri, anche da Antonio Tajani di Forza Italia, da Carlo Calenda di Azione, da Maurizio Lupi di Noi con l’Italia e da Raffaella Paita di Italia Viva. Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana ha ricordato che proprio ieri l’Oms ha stabilito la fine dell’emergenza pandemica. “Ma purtroppo l’emergenza imbecilli evidentemente no”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

