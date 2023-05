Salerno | spiagge libere affidate in gestione agli stabilimenti

Leggi su zon

(Di sabato 6 maggio 2023) Le, quest’anno, non saranno piùai privati, tramite apposito bando, ma ai gestori deglibalneari adiacenti. È quanto ha deciso la giunta comunale di– come riportanotizie.it – approvando l’atto di indirizzo per l’utilizzazione degli arenili demaniali in occasione della stagione balneare 2023. La delibera comunale “La Civica Amministrazione intende salvaguardare la più ampia fruibilità da parte della collettività degli arenili demaniali liberi“, si legge nella deliberazione nella quale viene chiarito che la giunta ha escluso da un’ipotesi di bando pubblico per ladei servizi complementari ed accessori alla balneazione i seguenti arenili: quello compreso la foce del Fiume Irno e lo Stabilimento Balneare ...