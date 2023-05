Salerno | cade da cinque metri di altezza | muore 62enne

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una morte sul lavoro in provincia di. A perdere la vita, dopo un incidente avvenuto nella serata di ieri, un operaio di 62 anni precipitato da un’di 5, mentre era impegnato al lavoro in un cantiere situato in via acquasanta nella zona industriale di. Nella nella caduta l’uomo ha riportato diverse fratture, ma ad aggravare la situazione la sua decisione di rifiutare una trasfusione di sangue, legata alla sua religione. Salgono così a quattro le vittime del lavoro in provincia didall’inizio dell’anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La cassa contenente il giovane leonenell'oceano e vagando tra i flutti giunge a New York City,... un film di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Boldi, Enrico Maria, ...Ancora un incidente sul lavoro. È deceduto in ospedale, dove era stato portato in codice rosso l'operaio caduto ieri da un'altezza di cinque metri mentre era a lavoro in una dirra della zona ...... Lorena Bianchetti incontra Roberto Aniceto, originario di, a 12 è vittima di bullismo. A ...nella spirale delle dipendenze. Vede morire per uso di stupefacenti diversi suoi amici. Si ...

Salerno, cade da un'altezza di cinquanta metri; muore operaio nella zona industriale ilmattino.it

E’ stato denunciato l’autore dell’accoltellamento verificatosi, mercoledì sera, in via Rocco Cocchia a Salerno. Dopo fitte e incessanti indagini, i carabinieri hanno identificato un 43enne del posto: ...La vittima è un operaio di 50 anni, caduto da un'altezza di 5 metri. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare ...