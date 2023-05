Salernitana-Dia | pronto il riscatto per l’attaccante

(Di sabato 6 maggio 2023) In estate laha fatto l’importante investimento prendendo Dia dal Villarreal, ora dovrà fare uno sforzo per tenerlo In estate laha fatto l’importante investimento prendendo Dia dal Villarreal, ora dovrà fare uno sforzo per tenerlo. Una stagione esaltante la sua con le 15 reti messe a segno sin qui e i campani hanno giàila 12 milioni. Il suo valore è triplicato e supera i 30 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il tutto riguarda l'accordo preso tra le parti ad inizio stagione, il quale ha permesso adi giocare in prestito per la. Il Villarreal , stanco di aspettare l'attaccante e girarlo a ...Top Il protagonista indiscusso della 33a giornata è Boulaye(66 crediti). L'attaccante dellaha realizzato una tripletta nel 3 - 3 contro la Fiorentina, arrivando a quindici gol in ......in particolare all'atteggiamento avuto da una frangia dei tifosi napoletani che ha mal digerito le legittime richieste di rispetto della, e lo 'sgambetto' all'84esimo fatto da Boulaye...

Salernitana, interesse dalla Spagna per Boulaye Dia tuttosalernitana.com

Le scelte di Zanetti e Paulo Sousa sulle rispettive formazioni: tutto quello che c'è da sapere anche in ottica fantacalcio ...Convocate Juventus Women per l’Inter: tornano Grosso e Girelli. Ma c’è una nuova assenza per Montemurro Juventus Women impegnata nel primo primo pomeriggio con l’Inter: Joe Montemurro ha diramato l’el ...